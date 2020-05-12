تفاصيل مداخلة مرتضى منصور: حل أزمة لاعبي الزمالك .. جلسة صلح .. عضوية مجانية .. رأيه فى مسلسل الاختيار

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن أنه اتخذ قرارات صارمة بعد ظهور ووفاء حالة مصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن سرقة قناته على اليوتيوب من قبل هاكرز موجود بدولة كندا؛ موضحا أنه تلقى رسائل تهديدات من الهكر وتم إبلاغ الجهات المعنية.



