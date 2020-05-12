تفاصيل مداخلة مرتضى منصور: حل أزمة لاعبي الزمالك .. جلسة صلح .. عضوية مجانية .. رأيه فى مسلسل الاختيار

أجرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى تحدث فيها عن موضوعات هامة أبرزها داخل القلعة البيضاء وكشف فيها عن رأيه فى مسلسل الاختيار من بطولة الفنان أمير كرارة .
تكفل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بإنهاء الأزمة الدائرة بين الأصدقاء الثلاثة عمر جابر وأحمد ميدو وأحمد ناصر بسبب عمولة 9 ملايين جنيه.
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اللاعب عمر جابر عندما سافر للاحتراف في الخارج قام بعمل تفويض لأصدقائه أحمد ناصر وأحمد ميدو لاستلام مستحقاته المالية.
عهد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بحل الأزمة التي وقعت بين عمر جابر وصديقه، قائلا: "أنا هكلم عمرو نحاول بإذن الله نحل الأزمة".
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن كل دول العالم تعاني اقتصاديا بسبب فيروس كورونا؛ مقدما اعتذارا لكافة الأطقم الطبية في مستشفي شربين عن تصرفات النائب الهامي عجينة.
قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن النادي وضع مادة فى لائحته أن يتم توفير عضوية عاملة لأسر الشهداء بالمجان، وذلك للأم والأب والزوج والابن.
قدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذارا لكافة الأطقم الطبية في مستشفي شربين عن تصرفات النائب إلهامى عجينة.
قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه رفع العقوبة الموقعة على لاعب النادي طارق حامد بعد مشاركته في برنامج " رامز مجنون رسمي".
قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك: إنه حال اتخاذ قرار باستئناف مباريات الدوري المصري سوف يشارك نادي الزمالك.
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن أنه اتخذ قرارات صارمة بعد ظهور ووفاء حالة مصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.
أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن سرقة قناته على اليوتيوب من قبل هاكرز موجود بدولة كندا؛ موضحا أنه تلقى رسائل تهديدات من الهكر وتم إبلاغ الجهات المعنية.