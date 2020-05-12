الصحة العالمية توضح الفرق بين غطاء الوجه والكمامة.. فيديو

وأوضحت الدكتورة داليا السمهورى، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، الفرق بين غطاء الوجه والكمامة، مشيرة إلى أن الكمامة مخصصة للعاملين الصحيين، خاصة وأن هناك نقصا عالميا فى الكمامات لذلك نحاول أن نخصصها للعاملين الصحيين.



