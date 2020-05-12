الصحة العالمية توضح الفرق بين غطاء الوجه والكمامة.. فيديو

قالت الدكتورة داليا السمهورى، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ بمكتب شرق المتوسط، إن توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا جاء بها ضرورة ارتداء غطاء الوجه أو الكمامة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أوصت مواطنيها بارتداء غطاء الوجه فى حالة الخروج لحماية الشخص نفسه والناس جميعًا وذلك مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت الدكتورة داليا السمهورى، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، الفرق بين غطاء الوجه والكمامة، مشيرة إلى أن الكمامة مخصصة للعاملين الصحيين، خاصة وأن هناك نقصا عالميا فى الكمامات لذلك نحاول أن نخصصها للعاملين الصحيين.
وتابعت أنه فى الاستعمالات اليومية من الممكن للمواطنين العاديين استخدام غطاء الوجه ولكن ليس لأوقات كبيرة لأنه بعد 15 دقيقة لا يكون مجديا وتقل مستوى الحماية من فيروس كورونا.
ونصحت المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، والتى تطبقها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكدت أن سرعة استجابة الدول لتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حال دون زيادة أعداد الوفيات نتيجة للإصابة بفيروس كورونا كما كانت تتوقع الدراسات.