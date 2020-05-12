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الصحة العالمية: العزل من الاستراتيجيات الأساسية لاحتواء فيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:06 م
مدير برنامج الاستعدادا
مدير برنامج الاستعدادا للطوارئ بمكتب الشرق
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ريهام فيكتور
قالت داليا السمهورى، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ بمكتب الشرق الأوسط ، إن العزل بشكل عام من الاستراتيجيات الأساسية لاحتواء المرض بأماكن مخصصة لمرضى فيروس كورونا بالمستشفيات .

وأضافت " السمهورى " ، من خلال كلمتها بمؤتمر اليوم الثلاثاء ، أنه يتم تخصيص العناية الكاملة لكل مصابين كورونا لتوفير كافة سبل راحتهم اليومية وتأمين اماكن العزل .

وأشارت مدير برنامج الاستعداد للطوارئ بمكتب الشرق الأوسط ، إلى ان الدول التى لا تمتلك إمكانيات تخصص أماكن للعزل فلابد ان يكون هناك عزل منزلى .

وتابعت ان العزل المنزلى يساعد من الحد فى انتشار المرض لانه ينتقل عن طريق الرزاز من شخص لاخر او عن طريق التخالط عن قرب ولهذا السبب نوصى بالعزل بأماكن مخصصة .

وأكدت أن مريض فيروس كورونا قادر على نقل العدوى خلال 14 يوم ، منوهة إلى أن أصحاب نقص المناعة والأمراض المزمنة هم الأكثرعرضة للإصابة بالفيروس. 

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