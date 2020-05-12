الصحة العالمية: العزل من الاستراتيجيات الأساسية لاحتواء فيروس كورونا

قالت داليا السمهورى، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ بمكتب الشرق الأوسط ، إن العزل بشكل عام من الاستراتيجيات الأساسية لاحتواء المرض بأماكن مخصصة لمرضى فيروس كورونا بالمستشفيات .





وأضافت " السمهورى " ، من خلال كلمتها بمؤتمر اليوم الثلاثاء ، أنه يتم تخصيص العناية الكاملة لكل مصابين كورونا لتوفير كافة سبل راحتهم اليومية وتأمين اماكن العزل .





وأشارت مدير برنامج الاستعداد للطوارئ بمكتب الشرق الأوسط ، إلى ان الدول التى لا تمتلك إمكانيات تخصص أماكن للعزل فلابد ان يكون هناك عزل منزلى .





وتابعت ان العزل المنزلى يساعد من الحد فى انتشار المرض لانه ينتقل عن طريق الرزاز من شخص لاخر او عن طريق التخالط عن قرب ولهذا السبب نوصى بالعزل بأماكن مخصصة .





وأكدت أن مريض فيروس كورونا قادر على نقل العدوى خلال 14 يوم ، منوهة إلى أن أصحاب نقص المناعة والأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.



