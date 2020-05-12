تعافي 17 حالة جديدة من فيروس كورونا بمستشفى الحجر بـ ملوي

احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل ملوى بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، بخروج 17 حالة بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.





وبذلك ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا المستجد، منذ افتتاح المستشفى وتحويلها إلى مستشفى عزل لمصابى كورونا، إلى 166 حالة، حيث خرجوا من المستشفى وعادوا إلى منازلهم.









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في سياق متصل، قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بدأت فى تنفيذ إجراءات الحجر الصحى المنزلى لـ35 منزلا بشارع سيدى حبيب بمدينة المنيا، لمدة أسبوعين ضمن اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.









وأوضح المحافظ، فى بيان، أنه تم اتخاذ قرار الحجر الصحى بشارع سيدى حبيب، بعد التأكد من إيجابية بعض العينات، حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزارة الصحة، ويتم وضعهم الآن تحت الحجر المنزلى لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.









وناشد المحافظ جميع المواطنين بالمنطقة بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتي الانتهاء من فترة الحجر الصحى بالشارع، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









من جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أنه على الفور تمت مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحى فى شارع سيدى حبيب بالمنيا.







