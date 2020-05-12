إزالة 362 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تواصل جهود أجهزة المحافظة من أجل إزالة التعديات على أراضى الدولة " زراعية - أملاك دولة- بناء مخالف بالحيز العمرانى "بنطاق المحافظة.









أشار المحافظ الى أنه استمرت اجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية ومراكز واقسام الشرطة بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة فى إزالة التعديات التى وقعت خاصة خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنه تم اليوم ازالة حالتى تعدٍ إحداهما على الارض الزراعية بمساحة ١٦ سهما والاخرى تعد بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى على مساحة ١٥٠ مترا مربعا بمركزى المنزلة وطلخا.









اقرأ أيضا :









أكد محافظ الدقهلية انه لا تهاون مطلقا ولا تفريط ولو فى شبر واحد من اراضى الدولة مشيرا إلى المتابعه المستمرة من جانبه شخصيا لملف الازالات للتعديات باعتبارها قضية قومية ، وأضاف مختار ان اجمالى ما تمت ازالته من تعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم ارتفع ليصل الى (٣٦٢) حالة.







