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أخبار البلد

رئيس الإنجيلية في اليوم العالمي للتمريض: يحملون صفات إنسانية نبيلة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:51 ص
رئيس الطائفة الإنجيلية
رئيس الطائفة الإنجيلية
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سامح سلام

هنّأت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي جميع أطقم التمريض بمختلف المستشفيات المصرية، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، تقديرًا للمجهود والتضحيات التي يقدمونها للوطن، وخاصةً في ظل تداعيات وباء كوفيد-19.

قال الدكتور إندريه زكي : "لم تحمل مهنة أو عمل من صفات الإنسانية النبيلة مثلما حملتها مهنة التمريض، واتسمت بصفاتها الرحيمة، فهي من أعظم وأنبل قيم الإنسانية، والتي تحتاج إلى أخلاق حميدة وصفات إنسانية متميزة، من أجل الإخلاص في تخفيف آلام المرضى والأخذ بأيديهم للشفاء".

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قررت رئاسة الطائفة الإنجيلية ب مصر المشاركة في مبادرة "صلِّ بلغتك" للصلاة والصوم من المنزل، من أجل رفع الوباء عن البشرية كلها، وجاء ذلك بناءً على دعوة "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" للفاتيكان والأزهر الشريف.

وقال رئيس الإنجيلية في اجتماعه مع أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر: "نطلب من جميعِ كنائسِنا دعوة كل الشعبِ الإنجيلي لتخصيصِ يوم الخميس ١٤ مايو لنتحد مع العالم كله للصلاة والصوم من المنزل لطلب لتدخل الإلهي ورفع الوباء عن البشرية، حتى نجتازَ معَ كلِّ إخوتِنا في الإنسانيةِ هذهِ الأزمةَ".

كانت الطائفة الإنجيلية في مصر قد قررت تعليق كافة الصلوات والأنشطة والفاعليات بجميع الكنائس ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتبعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فيما سمحت مؤخرا بإقامة صلاة الإكليل بحضور 6 أفراد فقط، فيما شددت على أن تقتصر صلوات الجنازة على أسرة المتوفى فقط.

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