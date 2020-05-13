الإغلاق عامين.. مصير الفنادق المخالفة للمعايير الوقائية.. وموعد عودة السياحة في البحر الأحمر

أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن محافظة البحر الأحمر استقبلت 5733 مصريا عائدين من الخارج سواء بمرسى علم أو من سفاجا، من العاملين القادمين من السعودية، وما زالت تستقبل العائدين من الخارج، وذلك حتى نهاية الشهر.





وكشف محافظ البحر الأحمر أن وزارة السياحة أكدت معايير واضحة وصارمة لابد من تنفيذها في وقت فتح الفنادق، وأنه سيتم الإغلاق لمدة عامين كعقوبة للفنادق المخالفة للإجراءات والاشتراطات، مشيرا إلى أن عودة السياحة ليست يوم 15 مايو، ولكنه تاريخ بداية التقييم للحصول الفنادق والقرى السياحية على ترخيص.





وأكد أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الاستعجال لفتح الفنادق السياحية لاستقبال السياحة الداخلية، قبل استيفاء جميع الاشتراطات والضوابط الصحية المطلوبة التي أعلن عنها مجلس الوزراء، لإعادة فتح الفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 25% بداية من منتصف مايو الجارى.





وقال إن هناك لجنة مشكلة من وزارتي السياحة والصحة ومحافظة البحر الأحمر، لمراجعة تطبيق الاشتراطات والضوابط بكل دقة، وإنه في حالة مخالفة أي ضوابط أو عدم استيفاء هذه الاشتراطات بشكل كامل لن يتم منح الفندق التصريح بالموافقة على استقبال السياحة الداخلية، لافتًا إلى أن تنفيذ هذه الاشتراطات يتطلب مزيدًا من الوقت لتنفيذها بشكل كامل ودقيق، مشددًا على أن أبناء المحافظة والعاملين في المنشآت السياحية يتصدرون أولوياته.





وأوضح المحافظ أن تكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن ترتكز على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في المقام الأول، وهو النهج الذي تسير عليه الدولة منذ بداية الأزمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت الدولة بتعليق حركة السياحة ورحلات الطيران، رغم الخسائر الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن ذلك القرار، إلا أن صحة المواطن أهم وأغلى من أي شيء آخر.



