قرار بتحصيل مبالغ مالية مقابل انتظار السيارات بشوارع الشرقية.. تفاصيل

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه القرار رقم 5768 لسنه 2020 بإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية فتح الجراجات التى تم استغلالها لأغراض أخرى بالمخالفة لاستيعاب السيارات مع دراسه تحصيل مبالغ ماليه نظير انتظار السيارات بالشوارع ، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وأشار المحافظ أنه يأتى هذا القرار بعد الإطلاع على الكتاب الدوري رقم 145 لسنه 2020 الصادر من وزير التنمية المحلية للسادة المحافظين بشأن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بإعاده فتح الجراجات التى تم استغلالها لأغراض أخرى لإستيعاب السيارات مع دراسة تحصيل مبالغ ماليه نظير انتظار السيارات بالشوارع ذات الكثافة السكانية العالية.

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كما أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 5767 سنة 2020م بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديريه الشباب والرياضه وعضويه كل من مدير مديرية الشئون الصحية ومدير إدارة شئون البيئه بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كل في نطاق اختصاصه.





وأوضح المحافظ أن اللجنة المشكلة تختص بالتنسيق مع فرع هيئه الرقابة الإدارية بالمرور على الأماكن التابعه لوزاره الشباب والرياضه والتي تصلح حجر صحي وتجهيزها وتأهيلها لاستقبال حالات العزل.





وأشار المحافظ أنه يأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قراري دولة رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 ، 719 لسنه2020 بشأن التدابير الإحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.