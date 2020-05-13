فارس كرم يعلن زواجه.. وفنانة شهيرة أول المهنئين

كشف المطرب اللبنانى فارس كرم عن زواجه رسميا لاول مرة علي الهواء بأحد البرامج الفنية.





وأكد فارس كرم على أن هذه الخطوة جاءت بعد إلحاح والدته عليه، خاصة وأن أمنيتها الأولى والأخيرة هي حضور فرحه.





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واوضح فارس كرم أن الزواج كان من فترة قصيرة خاصة بعد شائعة زواجه التى انتشرت فى الفترة الاخيرة.





وقوبل خبر زواج فارس كرم بعديد من التهانى ولعل من ابرزها الفنانة اليسا التى كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "بيلبقلك الفرح وانشالله تعيشو حياة حلوة. مبروك لأوفى وأطيب الناس وبعد هالأزمة بدنا نحتفل معك".