AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فارس كرم يعلن زواجه.. وفنانة شهيرة أول المهنئين

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:20 م
فارس كرم
فارس كرم
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشف المطرب اللبنانى فارس كرم عن زواجه رسميا لاول مرة علي الهواء بأحد البرامج الفنية. 

وأكد فارس كرم على أن هذه الخطوة جاءت بعد إلحاح والدته عليه، خاصة وأن أمنيتها الأولى والأخيرة هي حضور فرحه. 

أقرأ أيضا 

واوضح فارس كرم أن الزواج كان من فترة قصيرة خاصة بعد شائعة زواجه التى انتشرت فى الفترة الاخيرة. 

وقوبل خبر زواج فارس كرم بعديد من التهانى ولعل من ابرزها الفنانة اليسا التى كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "بيلبقلك الفرح وانشالله تعيشو حياة حلوة. مبروك لأوفى وأطيب الناس وبعد هالأزمة بدنا نحتفل معك". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. زواج وائل كفوري.. وجنازة والد أحمد عزمي بحضور فنان واحد.. تأجيل مهرجان كان

أخبار الرياضة.. حقيقة استدعاء كهربا لقائمة منتخب مصر أمام توجو.. رسالة غزل من لاعب كرة قدم لممثلة إباحية

ترشيحاتنا

تصريحات كورونية.. خالد الغندور يسخر من مسئولين بالنادي الأهلي

الإسكان توضح شروط التقديم لحجز شقق سكن مصر في 8 مدن جديدة

المالية: زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪ ولا ضرائب على الدخل السنوي للمرتبات حتى ٢٤ ألف جنيه

كورونا يصرع شوبوشي.. الفيروس الفتاك يهزم مصارع السومو الشهير في اليابان

أخبار الرياضة | لاريسا يطرد عمرو وردة.. اعتزال شيكا.. بكاء مروان محسن

بعد إصابة شيرين فراج بكورونا.. 5 إجراءات عاجلة من البرلمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشيفون الأسود.. سلمى أبو ضيف بإطلالة تبهر متابعيها.. شاهد

كيف أثر فيروس كورونا على الدورة الشهرية؟ تفاصيل

جدة تقيد حفيدها وتحتجزه لمدة أسبوعين عقابا له.. والشرطة تتدخل لإنقاذه