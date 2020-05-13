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فن

حول علاقتهما.. قرار صارم من منة عرفة على ارتباطها بـ على غزلان.. شاهد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:49 ص
منة عرفة وعلى غزلان
منة عرفة وعلى غزلان
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أحمد إبراهيم
وضعت الفنانة منة عرفة كلمة النهاية حول علاقتها باليوتيوبر على غزلان وذلك بعد كثير من الأقاويل حول وجود مشروع ارتباط يجمع بينهما. 

وقالت منة عرفة خلال لقاء لها مع "MBCTrending" : انا وعلى غزلان مجرد اصدقاء وليس هناك أي ارتباط من اى نوع ولن يكون هناك اى ارتباط من اى نوع خاصة أنه صديق عزيز وبيننا عمل يجمعنا. 

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وأضافت منة عرفة قائلة : "كل ما يتردد بعد حلقة برنامج "رامز مجنون رسمى" التى يقدمها رامز جلال غير حقيقي وما كتبه على مجرد نوع من الهزار وليس هناك أى تفاصيل أخرى. 

وكانت أثارت منة عرفة حالة من الجدل الواسع منذ ظهورها فى برنامج "رامز مجنون رسمى" حول علاقتها باليوتيوبر على غزلان عندما كشف عن حالتها الاجتماعية قائلة "عزباء" خاصة بعد اعلن كل منها وجود قصة حب تجمعهما. 

وكانت حلقة منة عرفة اثارت أيضا حالة من الجدل وتصدرت تريند جوجل بسبب ما إثير حولها حيث كشف البعض عن انها مفبركة وهو الامر الذى نفته ايضا.  
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