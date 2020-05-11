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فن

بعد تصريحها بالنفي .. علي غزلان يؤكد ارتباطه بـ منة عرفة

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:06 م
منة عرفة - علي غزلان
منة عرفة - علي غزلان
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سعيد فراج
نشر اليوتيوبر والطبيب علي غزلان، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع الفنانة منة عرفة، بعد حلقتها اليوم في برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» مع الفنان رامز جلال، المُذاع عبر قناة mbc الفضائية. 


وسخر، علي غزلان، من تصريح منة عرفة، بأنها عزباء، وعلق على صورته معها، ساخرًا: «عزباء !! ده انا حتى بضحكك»، ليؤكد بهذا التعليق ارتباطه بها. 


ووقعت الفنانة الشابة منة عرفة ضحية اليوم لـ «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم الاثنين والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجئوا أنهم ضحية رامز جلال.


وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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عزباء !! ده انا حتي بضحكك 😂

A post shared by Dr Ali Ghozlan (@alighozlanofficial) on

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