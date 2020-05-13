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فن

سر الابتعاد.. مي عمر تكشف حقيقة ندمها على مسلسل الفتوة.. شاهد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:12 م
مى عمر
مى عمر
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة مى عمر عن رأيها فى مسلسل "البرنس" الذى يقوم بإخراجه زوجها محمد سامى و"الفتوة" الذى تشارك فيه مع الفنان ياسر جلال. 

وقالت مى عمر فى لقاء لها مع برنامج "et بالعربى" : البرنس حقق نجاحا كبيرا حتى الآن والجمهور مستمتع بالعمل الذى يقدم لنا قضية اجتماعية مشوقة. 

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وأضافت مى عمر قائلا : "كما ان أداء فريق العمل ككل مختلف وهو الأمر الذى يحسب الى المخرج محمد سامى الذى يعرف كيف يمكن أن يخرج افضل ما لدى الممثل. 

وأشارت مى عمر قائلة : إن مسلسل الفتوة حقق أيضا نجاحا كبيرا وهو عمل مختلف كونه تدور احداثه فى مرحلة زمنية قديمة واتصور أن الحلقات المقبلة تشهد مفاجآت كثيرة. 

وأوضحت مى عمر قائلة : اننى لم اندم على مشاركتى فى مسلسل "الفتوة" وعدم مشاركتى فى مسلسل "البرنس" خاصة أننى اتفقت مع محمد سامى على ان كل منا يخوض عمل بمفرده هذا العام.   
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