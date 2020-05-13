بعد أيام من رحيله.. أول ظهور لأحمد دياب فى الفتوة.. شاهد

والذى رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة وهو العمل الأخير الذى قام بتصويره قبل رحيله وحرمه الموت من مشاهدته.

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وكان السيناريت عمرو محمود ياسين،قد أعلن عن وفاة الفنان أحمد دياب ، دون ذكر أي تفاصيل عن سبب الوفاة.





وكتب عمرو محمود ياسين، من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلا: "رحيل الفنان احمد دياب انا لله وانا اليه راجعون"، بينما جاءت التعليقات بنعيه وسط حزن وصدمة.



