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فن

بعد أيام من رحيله.. أول ظهور لأحمد دياب فى الفتوة.. شاهد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:37 م
احمد دياب
احمد دياب
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أحمد إبراهيم
شهدت الحلقة 20 من مسلسل "الفتوة" ظهور خاص للفنان الراحل أحمد دياب والذى رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة وهو العمل الأخير الذى قام بتصويره قبل رحيله وحرمه الموت من مشاهدته. 
وظهر أحمد دياب فى مسلسل "الفتوة" بدور رجل الدين الذى ينصب فتوة جديد فى منطقة الجمالية بعد رحيل الفتوة صابر "أحمد خليل". 

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وكان السيناريت عمرو محمود ياسين،قد أعلن عن وفاة الفنان أحمد دياب، دون ذكر أي تفاصيل عن سبب الوفاة.

وكتب عمرو محمود ياسين، من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلا: "رحيل الفنان احمد دياب انا لله وانا اليه راجعون"، بينما جاءت التعليقات بنعيه وسط حزن وصدمة.

يذكر أن الفنان أحمد دياب، مواليد 9 أغسطس 1945، ورحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 75 عاما بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية المهمة على مدار مشواره الفني. 
بعد أيام من رحيله.. أول ظهور لأحمد دياب فى الفتوة.. شاهد
بعد أيام من رحيله.. أول ظهور لأحمد دياب فى الفتوة.. شاهد
بعد أيام من رحيله.. أول ظهور لأحمد دياب فى الفتوة.. شاهد
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