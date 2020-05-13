مسلسل الفتوة الحلقة 20.. ياسر جلال فتوة الجمالية

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال تطورات، أبرزها حول الصراع على الفتوة الجديد، والذي قرر ان يتنافس عليها "عزمي" نجل الفتوة، و"فرج"، وبعد أن كسب فرج ، عزمي في اللعب بالعصا "النبوت".
وجاء ياسر جلال وقرر ان ينافس فرج؛ بعد فوزه على عزمي، وبالفعل فاز حسن الجبالي على فرج، وحصل على لقب فتوة الجمالية الذي كان يستحقه.
وذهب عزمى إلى فضل، وعرض عليه مبايعته ليكون الفتوة، وأن يتخلى عن أحلامه بأن يكون فتوة الجمالية ويساومه بعودته للجمالية مع رجاله.
وسار حسن الجبالي أيضا في الحارة، ليواجه المعلم فرج، وفي نفس الوقت يستعد عزمي لينصب نفسه فتوة لحي الجمالية.
مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.
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