الفتوة الحلقة 19.. أحمد صلاح حسني فتوة الجمالية الجديد





وأثناء إقامة عزاء المعلم صابر يهاجم رجال المعلم سيد اللبان فتوة المدبح الفنان رياض الخولي الجمالية واستغلوا فرصة انشغال الفتوات في العزاء ليصبح اللبان الفتوة بعد المعلم صابر.





وينجح حسن وعزمي في التصدى لهم وبعد هزيمتهم أعلن عزمى أنه فتوة الجمالية بينما أتى فرج الفنان ضياء عبد الخالق ووقف أمام عزمى وتحداه في الفتونة.





مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.





