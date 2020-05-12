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فن

الفتوة الحلقة 19.. أحمد صلاح حسني فتوة الجمالية الجديد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شهدت أحداث مسلسل الفتوة الحلقة 19 للنجم ياسر جلال تطورأت أبرزها يشك أحمد صلاح حسني في ضياء عبد الخالق أثناء جنازة والده أحمد خليل، ويسأل حسن الجبالي عما حدث، وأن والده قتل فداء له ولكن ياسر جلال يؤكد له أنه لو كان يعلم ما سيحدث لكان فداه هو .

وأثناء إقامة عزاء المعلم صابر يهاجم رجال المعلم سيد اللبان فتوة المدبح الفنان رياض الخولي الجمالية واستغلوا فرصة انشغال الفتوات في العزاء ليصبح اللبان الفتوة بعد المعلم صابر.

 وينجح حسن وعزمي في التصدى لهم وبعد هزيمتهم أعلن عزمى أنه فتوة الجمالية بينما أتى فرج الفنان ضياء عبد الخالق ووقف أمام عزمى وتحداه في الفتونة.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.


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