مسلسل الفتوة يتصدر تويتر.. ومغردون: مسلسل في مكان تاني خالص

دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الفتوة بعد عرض الحلقة العشرين من أحداث المسلسل الذي يقوم ببطولة ياسر جلال.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :حسن الجبالي اسم الله عليه.. دا لو انا اللي بقيت الفتوة مش هفرح كدا"

‏لابد للظلم في يوما ما ان يتنحى جانبا و يحل محله العدل كما يجد ان يكون

‎#الفتوة

‏‎#الفتوة

والله مسلسل في مكان تاني خالص.

‏خليكو انتو في المسلسلات المكررة وشبه بعضها

وسيبولنا احنا العظمة دي اقسم بالله

‎#الفتوه

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مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيثم تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن. والكوميدى.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنان ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر ورياض الخولي وأحمد خليل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

