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ضياء عبد الخالق: تدربت على التحطيب على أيدى متخصصين بسبب الفتوة.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:38 م
ضياء عبد الخالق
ضياء عبد الخالق
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آيات أحمد
كشف الفنان ضياء عبد الخالق، تفاصيل دوره فى مسلسل "الفتوة" لافتًا إلى أن كل حركة لها دلالة معينة وماسكة النبوت لها معنى وكل طريقة وكل حركة وكل إيماءة لها حركة.

وأوضح أنه جلس مع المؤلف كثيرًا لكى يستطيع أن يتقمص الشخصية ويعرف التفاصيل والتعابير.

وأضاف عبد الخالق، فى حوار خاص مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه أثناء التصوير والتدريب على الشجار والضرب بالنبوت درس جيدًا فى تصميم المعارك مع أحد المتخصصين، مشيرًا إلى أن النبوت له دلالات مختلفة وتدرب على التحطيب بواسطة متخصصين لكى يستطيع أن يقدم دور "الفتوة".

وتابع أنه يحب كل أدواره التى أداها على التيلفزيون، مؤكدًا أنه لو أحب دور بشكل أقل لم يكن سيستطيع أن يقدمه بجدارة أمام الجمهور.

ولفت إلى أن حماسه لأداء دور كبير المشاديد بمسلسل الفتوة كان هو نفس حماسه لدور الإرهابى فى مسلسل الاختيار، مضيفًا أنه سعيد جدًا بردود أفعال المواطنين والمشاهدين على دوره.

وقال إن ردود أفعال المشاهدين حول دوره فى الاختيار أكبر من ردود أفعالهم عن دوره فى مسلسل الفتوة، مشيرًا إلى أنه يحب التنوع فى أدواره وأن يقدم كل الشخصيات.
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