رحل عن عالمنا الفنان أحمد دياب، مساء أمس الأربعاء، عن عمر يناهر الـ 75 عاما وسط حالة من الحزن والصدمة بين الوسط الفني والجمهور، وذلك بعدما قدم العديد من الاعمال الفنية المهمة.
نستعرض لكم محطات في حياة الفنان الراحل أحمد دياب وأبرز أعماله الفنية من خلال التقرير التالي:
ولد أحمد دياب في التاسع من أغسطس من عام 1945، وتزوج من ابنة رشدي أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، ولكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد أنجبته بعد الزواج بسنوات قليلة.
شارك "دياب" في العديد من الأعمال الدرامية آخرها دور وزير الثقافة مع عادل إمام بمسلسل "عفاريت عدلي علام" بجانب مشاركته خلال الجزء الثاني من مسلسل الجماعة بدور "حيدر باشا".
حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان الراحل كان أبرزهم:
نهال عنبر
نعت الفنانة نهال عنبر الفنان أحمد دياب الذي وافته المنية مساء أمس عن عمر يناهز الـ75 عاما تاركا إرثا فنيا ضخما.
ونشرت نهال عنبر صورة للراحل وعلقت عليها قائلة "وفاة الفنان القدير عشره العمر احمد دياب ربنا يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته ارجوكم الفاتحة والدعاء".
نقابة المهن التمثيلية
نعت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفنان الراحل أحمد دياب، الذي وافته المنية مساء الأربعاء 15 أبريل عن عمر يناهز 75 عامًا.
وكتبت الصفحة الرسمية لـ نقابة المهن التمثيلية: «تنعي نقابة المهن التمثيلية .. الفنان /احمد دياب .. انا لله وانا اليه راجعون».
فيفي عبده
نعت الفنانة فيفي عبده وفاة الفنان أحمد دياب الذي ونشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للراحل وعلقت عليها قائله "انا لله وانا اليه راجعون توفي الي رحمة الله الفنان القدير الخلوق احمد دياب نسألكم الدعاء".
صلاح عبد الله
ونشر صلاح عبد الله عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للراحل وعلق عليها قائلا "وبعدين بقى ياحزن؟!وبعدين بقى ياوجع؟!دموعي بتدعيلك ياحبيبي أرجوكم الفاتحة والدعاء للراجل الطيب قوي الفنان #احمد_دياب"
أحمد صلاح حسني
ونشر أحمد صلاح حسني صورة للراحل عبر تويتر وعلق عليها قائلا "البقاء لله الفنان احمد دياب في ذمه الله ... ان لله وان اليه راجعون".
وشيعت أسرة الفنان الراحل أحمد دياب، بعد صلاة الفجر اليوم، الخميس، من دون إقامة أى مراسم جنازة أو عزاء.
وكان قد أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين، وفاة الفنان أحمد دياب، من دون ذكر أي تفاصيل عن سبب الوفاة.
وكتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، "رحيل الفنان أحمد دياب، إنا لله وإنا إليه راجعون"، بينما جاءت التعليقات بنعيه وسط حزن وصدمة.