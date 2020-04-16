محطات في حياة الفنان الراحل أحمد دياب وأبرز أعماله الفنية

نعت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفنان الراحل أحمد دياب، الذي وافته المنية مساء الأربعاء 15 أبريل عن عمر يناهز 75 عامًا.

نعت الفنانة نهال عنبر الفنان أحمد دياب الذي وافته المنية مساء أمس عن عمر يناهز الـ75 عاما تاركا إرثا فنيا ضخما.

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان الراحل كان أبرزهم:

صلاح عبد الله

ونشر صلاح عبد الله عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للراحل وعلق عليها قائلا "وبعدين بقى ياحزن؟!وبعدين بقى ياوجع؟!دموعي بتدعيلك ياحبيبي أرجوكم الفاتحة والدعاء للراجل الطيب قوي الفنان #احمد_دياب"

أحمد صلاح حسني

ونشر أحمد صلاح حسني صورة للراحل عبر تويتر وعلق عليها قائلا "‏البقاء لله الفنان احمد دياب في ذمه الله ... ان لله وان اليه راجعون".

وشيعت أسرة الفنان الراحل أحمد دياب، بعد صلاة الفجر اليوم، الخميس، من دون إقامة أى مراسم جنازة أو عزاء.

وكان قد أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين، وفاة الفنان أحمد دياب، من دون ذكر أي تفاصيل عن سبب الوفاة.





وكتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، "رحيل الفنان أحمد دياب، إنا لله وإنا إليه راجعون"، بينما جاءت التعليقات بنعيه وسط حزن وصدمة.