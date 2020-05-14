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تعليم

20 مايو إعلان البريد الإلكترونى لتسلم أبحاث طلاب النقل بتجارة حلوان

الخميس 14/مايو/2020 - 09:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية التجارة جامعة حلوان عن تطبيقها المشاريع البحثية بالنسبة لطلاب فرق النقل . 


وأعلن مجلس كلية التجارة أنه  بداية من 20 إلى 23 مايو سيتم إعلان الإيميلات الرسمية لكل مادة ليستطيع الطلاب إرسال الأبحاث عليها. 

وذلك بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات، استبدال الامتحان التقليدي للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2019-2020 لطلاب فرق النقل بالجامعات المصرية بمشاريع بحثية، وشمل القرار جميع الطلاب من الباقين للإعادة والمستجدين والمحملين بمواد تخلف.

جدير بالذكر ان الموعد الرسمي لتسليم أبحاث طلاب الجامعات فى الفترة من ٣١ مايو الى ٢١ يونيو .
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