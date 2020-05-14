AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أشرف عقبة: خطة وزارة الصحة لمواجهة كورونا مجهزة بشكل جيد.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 02:27 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام "الباطنة والمناعة" بجامعة عين شمس،  إن الخطة الثانية التى أطلقتها وزارة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا مجهزة بشكل جيد. 

وأوضح رئيس  أقسام  "الباطنة والمناعة" بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز أن الهدف الأساسى من تحقيق هذه الخطة هو الحد من حالات فيروس كورونا وإحداث توازن بين عودة الحياة وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية. 

ولفت  إلى أن الخطة الثانية لفيروس كورونا اشتملت على إجراءات مشددة ، ومتوسطة، ومخففة، لافتا إلى أن الإجراءات المشددة تعمل على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا. 

وأشار رئيس أقسام "الباطنة والمناعة" بجامعة عين شمس، إلى أنه لن يتم اجتياز مرحلة لأخرى سوى بتحقيق كل مرحلة أهدافها كما ينبغى، لافتا إلى أن الرهان يرتكز على جهود المواطن مع الجهات الحكومية. 

وتابع،  أنه لا بد من شعور المواطن بأن كل الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة المصرية لمصلحة المواطن واجتياز البلاد مخاطر فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشرف عقبة يكشف طرق تقوية المناعة داخل جسم الإنسان.. فيديو

استشاري باطنة: الحديث عن أشياء بسيطة تزيد المناعة سذاجة ..فيديو

تعرف على الهندسة الرباني لزيادة المناعة داخل جسم الإنسان ..فيديو

ابتعد عن الشائعات.. استشارى يوضح كيفية الحفاظ على الجهاز المناعى.. فيديو

أستاذ مناعة: السوائل لا تقي من فيروس كورونا.. فيديو

طبيب: الإصابة بفيروس كورونا يجب أن تؤخذ على محمل الجد.. فيديو

ترشيحاتنا

إحالة 38 متهمًا إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة تكدير السلم والأمن العام

متوسط الذكاء وحريص ماديا.. 10 معلومات عن مؤسس فيسبوك في عيد ميلاده

بث مباشر لفعاليات الصلاة من أجل الإنسانية من مختلف أنحاء العالم

شاهد .. دعاء شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في يوم الصلاة من أجل الإنسانية

الحبس والغرامة.. تفاصيل عقوبات مخالفة التعايش مع فيروس كورونا

أخبار الفن.. أحزان يسرا.. تسريب الحلقة الأخيرة من البرنس.. تعليق كريم فهمى على فشل رجالة البيت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. يارا تخطف الأنظار من دبي

لغة السيارات المستقبلية.. تتحدث إلى بعضها وتحذر السائقين| شاهد

أهم 10 نصائح عليك اللجوء إليها عند التعرض لحادث سيارة.. فيديو وصور