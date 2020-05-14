أشرف عقبة: خطة وزارة الصحة لمواجهة كورونا مجهزة بشكل جيد.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام "الباطنة والمناعة" بجامعة عين شمس، إن الخطة الثانية التى أطلقتها وزارة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا مجهزة بشكل جيد.





وأوضح رئيس أقسام "الباطنة والمناعة" بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز أن الهدف الأساسى من تحقيق هذه الخطة هو الحد من حالات فيروس كورونا وإحداث توازن بين عودة الحياة وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية.





ولفت إلى أن الخطة الثانية ل فيروس كورونا اشتملت على إجراءات مشددة ، ومتوسطة، ومخففة، لافتا إلى أن الإجراءات المشددة تعمل على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار رئيس أقسام "الباطنة والمناعة" بجامعة عين شمس، إلى أنه لن يتم اجتياز مرحلة لأخرى سوى بتحقيق كل مرحلة أهدافها كما ينبغى، لافتا إلى أن الرهان يرتكز على جهود المواطن مع الجهات الحكومية.





وتابع، أنه لا بد من شعور المواطن بأن كل الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة المصرية لمصلحة المواطن واجتياز البلاد مخاطر فيروس كورونا.