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محافظات

لحين اكتمال الاستعدادات.. إرجاء استقبال مدينة بورسعيد الشبابية لحالات الإصابة بكورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 03:54 م
ارجاء استقبال مدينة
ارجاء استقبال مدينة بورسعيد الشبابية لحالات الإصابة بكورونا
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كتب محمد الغزاوى
قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إرجاء إعطاء إشارة البدء في تشغيل المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد للعزل الصحي للمرضى ممن يعانون من أعراض بسيطة أو الذين لم تظهر عليهم أعراض مرض كورونا المستجد لمدة أسبوع من اليوم .


جاء قرار الغضبان خلال جولة تفقدية اليوم للمدينة للإطمئنان علي الانتهاء من كافة التجهيزات والعمل علي تحقيق أعلي سبل الأمان من خلال فرق مكافحة العدوي، وكذلك ضمان إستعداد الأطقم الطبية نفسيًا لخوض المعركة.


وأكد اللواء عادل الغضبان علي تقديره لجهود الأطقم الطبية مطالبًا بضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق والبعد عن بث الروح السلبية وذلك لضمان تحقيق النصر على المرض.

من جانبهم أبدي الأطباء والتمريض إستعدادهم لإستقبال الحالات فورا من اليوم وطالبوا بذلك الا أن محافظ بورسعيد فضل تأجيل الإفتتاح 7 أيام علي أن يراجع بنفسه الإجراءات.

جاءت جولة محافظ بورسعيد التفقدية عقب تقرير المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد عن جولته  لمتابعة أعمال تجهيز مقر المدينة الشبابية لاستقبال الحالات الايجابية رافقه خلالها الدكتور أحمد حسن وكيل وزارة الصحة  واللواء محمد تايب مستشار المحافظة للعلاقات العامة والإعلام.

وأكد نائب المحافظ أنه يجري العمل  في توفير كافة الأجهزة والمستلزمات التي تستخدم في مقر العزل الصحي الجديد الذي يستقبل الحالات الإيجابية التي لم تظهر عليها أعراض المرض وأضاف أن هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد بتوفير كافة الإمكانيات  وما يحتاجه المريض من جميع الوسائل.

يأتي ذلك ضمن الجهود لتسخير كافة إمكانيات الدولة فى مختلف القطاعات للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والأجهزة الصحية اللازمة، مع اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشاد بالمشاركة المجتمعية لجمعية حياة والتي قدمت عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية والمساهمة في تجهيز مقر العزل بالمدينة الشبابية.

لحين اكتمال الاستعدادات.. إرجاء استقبال مدينة بورسعيد الشبابية لحالات الإصابة بكورونا
لحين اكتمال الاستعدادات.. إرجاء استقبال مدينة بورسعيد الشبابية لحالات الإصابة بكورونا
لحين اكتمال الاستعدادات.. إرجاء استقبال مدينة بورسعيد الشبابية لحالات الإصابة بكورونا
لحين اكتمال الاستعدادات.. إرجاء استقبال مدينة بورسعيد الشبابية لحالات الإصابة بكورونا
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