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محافظات

معًا ضد كورونا بأسوان تعقم المصالح الحكومية

الخميس 14/مايو/2020 - 04:39 م
تعقم المصالح الحكومية
تعقم المصالح الحكومية المختلفة
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شاذلى عبد الفتاح
واصلت مبادرة "معًا ضد الكورونا" بأسوان بتنفيذ أعمال تطهير لديوان عام المحافظة اليوم الخميس فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان. 

وشملت أعمال التطهير مكاتب الموظفين والمداخل والمخارج والطرقات ودورات المياه ، بجانب توعية بعض الموظفين بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع الحالات المشتبه فيها، كما تم التوجيه لإلتزام أى موظف بلبس الكمامة أثناء تواجده فى مكان عملة حرصًا على سلامة الموظفين. 


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وواصلت حملة معًا ضد الكورونا نشاطها الميدانى بتنظيم التجمعات بالأماكن التى تشهد حضور كثيف من المواطنين مثل مكاتب البريد والبنوك الزراعية والسنترالات ومداخل الأسواق فى مدينة أسوان، بجانب توزيع الكمامات على كبار السن والأطفال فى بنك ناصر الاجتماعى و بعض مكاتب البريد بمراكز أسوان المختلفة، بجانب وبوابات التعقيم فى مداخل السوق بأسوان لليوم الـ 54 على التوالى . 

وكانت قد قامت حملة " معًا ضد كورونا " أيضًا بأعمال تعقيم وتطهير لمنطقة الناصرية وجزيرة هيسا وقرية كلح الجبل بإدفو لمنع تفشى المرض، وحماية صحة المواطنين ووقايتهم من الإصابة بالمرض .

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