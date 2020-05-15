توافر كمية جديدة من كمامات N95 للصحفيين.. 19 مايو

توفر لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، الثلاثاء المقبل كميات إضافية من الكمامات.
وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية عن وصول الدفعة الثانية من الكمامات N95 إنتاج مصانع الإنتاج الحربي، لنقابة الصحفيين.
وأوضح عبدالمجيد، نعمل بكل ما يمكن لإتاحة مستلزمات الوقاية والتعقيم للزملاء الصحفيين، وأسرهم، إلى جانب الشق العلاجي، أملًا في عبور تلك الأزمة بسلام.
وأضاف عبدالمجيد، أتوجه بالشكر إلى اللواء الدكتور، محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفريق العمل بالوزارة، وفي مقدمتهم العميد محمود وهدان، والشركات التابعة لحسن التعاون، وتلبية احتياجات نقابة الصحفيين.
وتوفر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بداية من العاشرة صباح السبت المقبل، وحتى بدء إجازة عيد الفطر، يوميًا حتى الثالثة ظهرًا، المستلزمات التالية:
١- كمامات N95 بطبة سعر ٢٠ جنيهًا.
٢- عبوة كحول1 لتر إيثيلين ٧٠٪ سعر ١٠٠ جنيه.
٣- عبوة 4 لتر هيدروكلويد الصوديوم مركز، لتطهير الأسطح سعر ٢٥ جنيهًا.
فيما يجرى التنسيق مع جهات معتمدة الجودة والتطهير، لتوفير كمامات مسطحة سعة ٥٠ كمامة في العبوة.