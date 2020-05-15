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أخبار البلد

توافر كمية جديدة من كمامات N95 للصحفيين.. 19 مايو

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
توفر لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، الثلاثاء المقبل كميات إضافية من الكمامات.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية عن وصول الدفعة الثانية من الكمامات N95 إنتاج مصانع الإنتاج الحربي، لنقابة الصحفيين.

وأوضح عبدالمجيد، نعمل بكل ما يمكن لإتاحة مستلزمات الوقاية والتعقيم للزملاء الصحفيين، وأسرهم، إلى جانب الشق العلاجي، أملًا في عبور تلك الأزمة بسلام.

وأضاف عبدالمجيد، أتوجه بالشكر إلى اللواء الدكتور، محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفريق العمل بالوزارة، وفي مقدمتهم العميد محمود وهدان، والشركات التابعة لحسن التعاون، وتلبية احتياجات نقابة الصحفيين.

وتوفر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بداية من العاشرة صباح السبت المقبل، وحتى بدء إجازة عيد الفطر، يوميًا حتى الثالثة ظهرًا، المستلزمات التالية:

١- كمامات N95 بطبة سعر ٢٠ جنيهًا.
٢- عبوة كحول1 لتر إيثيلين ٧٠٪؜ سعر ١٠٠ جنيه.
٣- عبوة 4 لتر هيدروكلويد الصوديوم مركز، لتطهير الأسطح سعر ٢٥ جنيهًا. 

فيما يجرى التنسيق مع جهات معتمدة الجودة والتطهير، لتوفير كمامات مسطحة سعة ٥٠ كمامة في العبوة.
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