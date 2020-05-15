استعدادات مسبقة بأسوان تحسبًا لتقلبات الأحوال الجوية

تقوم به مختلف الأجهزة المعنية بمحافظة با ستعدادات مسبقة تحسبًا لأى تقلبات فى الأحوال الجوية. أسوان با





وفى هذا الإطار تم رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بمختلف مدن ومراكز المحافظة استعدادًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وسجلت أسوان درجة حرارة عظمى 42، وصغرى 25 درجة.





هذا بجانب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وتوخى الحذر والتنبية على قائدى المركبات على الطرق الصحراوية خلال الفترة الصباحية.





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وبالتوازى مع ذلك هناك غرفة عمليات الطوارئ والأزمات بمحافظة أسوان والتى تتلقى على مدار الساعة أى بلاغات خاصة بسوء الأحوال الجوية والتعامل الفوري مع البلاغات وحالات الطوارئ وذلك بهدف التعامل الفورى مع الأزمات بشكل فعال وآمن وتقليل الخسائر الطبيعية فى حال إذا وجدت.





وكانت قد أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح تنشط أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا علي مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.



