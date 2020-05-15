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أخبار البلد

حدث ليلاً.. أول دولة أوروبية بدون كورونا.. اعتداء أحمد فلوكس وحبس مودة الأدهم.. و6 حالات كورونا بين القضاة

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:55 ص
مودة الأدهم
مودة الأدهم
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة ، نستعرضها من خلال التقرير التالي ..


أعلنت حكومة سلوفينيا، مساء أمس الخميس، انتهاء وباء فيروس كورونا بشكل رسمي، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات أقل من 7 إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين


أكد الفنان احمد فلوكس حقيقة المقطع المصور المتداول له عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والذي يظهر خلاله وهو يعتدي على فرد أمن.

وقال فلوكس فى تصريحات صحفية أن الواقعة مجتزأة وأن الأمن قام بالاعتداء عليه، مشيرا إلى أنه سوف يقاضي من سرب هذا المقطع من كاميرات المراقبة السرية.
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو مسجل للفنان احمد فلوكس من كاميرات مراقبة إحدى بوابات كومبود شهير أثناء محاولته للدخول رغم أنه ليس من سكانه أو يحمل أي دعوة من السكان. 


أكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أنه في سبيل متابعة غرفة العمليات المشكلة من مجلس إدارة  النادي لرجال العدالة؛ للحفاظ على صحتهم  وسلامتهم  وتوفير كافة  التدابير والإجراءات اللازمة حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف السيد؛ أن حالات الإصابة بين القضاة وأعضاء النيابة العامة التى تم الإخطار بها  للغرفة ست حالات خمس منها متواجدة بالمستشفيات  وحالة واحدة بالمنزل وجميعها مستقرة.


أمرت النيابة العامة تأمر بحبس المتهمة مودة الأدهم أربعة أيام احتياطًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة. 


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