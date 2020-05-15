أول دولة أوروبية تعلن انتصارها على فيروس كورونا

أعلنت حكومة سلوفينيا، مساء أمس الخميس، انتهاء وباء فيروس كورونا بشكل رسمي، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات أقل من 7 إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.





وقالت الحكومة في بيان لها إن الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي 7 أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل.





وسجلت سلوفينيا 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات، فيما أعلنت السلطات انتشار الفيروس وباء في 12 من مارس الماضي.





وأوضحت الحكومة أن الأجانب، الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بالدخول.





وسيظل الحجر الصحي 14 يوما على الأقل قائما للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات.



