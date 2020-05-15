AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مفوضة حقوق الإنسان تحذر من سوء إدارة رفع عمليات الإغلاق "عالميا" في ظل كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أمس /الخميس/ من مخاطر عالمية محتملة بالتزامن مع بدء المزيد من الدول إجراءات لرفع عمليات الإغلاق الرامية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأقرت باشيليت - وهي طبيبة ووزيرة صحة ورئيسة دولة سابقة - بالتحدي الذي يواجه الحكومات في تصديها للأزمة الصحية في وقت تحاول فيه إنقاذ اقتصاداتها من الانهيار، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة.

وقالت المسؤولة الأممية - في مؤتمر صحفي في جنيف - إن الموازنة بين الضرورات الاقتصادية وضرورات الصحة وحقوق الإنسان خلال جائحة كوفيد-19 ستكون واحدة من أكثر التجارب حساسية ورعبا لجميع القادة والحكومات.

وحذرت من أن تكون الاستجابة مبنية على مصالح نخبة معينة، الأمر الذي قالت إنه سيتسبب في ظهور المرض مرة أخرى في مجتمعات أخرى أقل حظا أو تهميشا وبالتالي سيطال الجميع، وقالت "إذا رفعت دولة متضررة إجراءات الإغلاق بسرعة كبيرة، فهناك خطر من حدوث موجة ثانية، تكلف المزيد من الأرواح، في وقت أقرب وأكثر تدميرا."

كما حذرت باشيليت من إساءة التعامل مع إعادة فتح المجتمعات، مشيرة إلى أن كل التضحيات الضخمة التي تم تقديمها أثناء فترة الإغلاق الأولى ستذهب هدرا.

وقد وضعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارات لرفع الإغلاق تركز في المقام الأول على إرشادات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد ضرورة التحكم في الانتقال، مع ضرورة أن تكون أنظمة الرعاية الصحية قادرة على اكتشاف كل حالة واختبارها وعزلها ومعالجتها وتتبع جهات الاتصال.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وألمانيا باعتبارها نماذج لدول اتبعت هذه النصيحة منذ البداية، داعية إلى استقاء الدروس من تجربتي كوريا الجنوبية وألمانيا واللتين شهدتا عودة ظهور كوفيد-19 منذ تخفيف إجراءات الإغلاق والطوارئ.

وشددت على أن هناك حاجة إلى تدابير خاصة في المناطق السكنية عالية الكثافة مثل الأحياء الفقيرة والمناطق الأخرى التي تفتقر إلى المياه الكافية أو الصرف الصحي أو مرافق الرعاية الصحية.

وفيما يتعلق بأماكن العمل، قالت باشيليت إنه يتعين على السلطات ضمان حماية الموظفين عند عودتهم إلى وظائفهم. فعلى سبيل المثال، ينبغي توفير الأقنعة والمطهرات ومواد الحماية لأولئك الذين ينطوي عملهم على الاتصال بالجمهور، بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تكون وسائل النقل العام آمنة قدر الإمكان.

وأكدت مسؤولة حقوق الإنسان ضرورة التشاور مع المواطنين في القرارات التي تؤثر على حياتهم بما في ذلك كيفية رفع تدابير الطوارئ، قائلة إن المشاركة تبني ثقة أكبر في السلطات وتدفع الناس إلى الامتثال بشكل أفضل لتدابير الصحة العامة.

وقالت ميشيل باشيليت إن الاستجابة المدفوعة بالسياسة أو الاقتصاد على حساب الصحة وحقوق الإنسان ستكلف الأرواح وستسبب المزيد من الضرر على المدى القصير والطويل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إلغاء فعاليات الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان.. نبرز أهم أنشطة المنظمات المشاركة

المفوضة السامية لحقوق الإنسان: التضامن العالمي وحده هو القادر على مكافحة فيروس كورونا

بسبب كورونا.. مصر تطالب بتخفيف أعباء الدين الخارجي على الدول النامية

مفوضية حقوق الإنسان تدين إعدام الأحداث في سجون إيران

الأمم المتحدة تؤكد أهمية إتمام العمليات الإنسانية واستمرار الخدمات الصحية في سوريا

خبراء أمميون لحقوق الإنسان يطالبون برفع الحظر الأمريكي على كوبا في ظل أزمة كورونا

ترشيحاتنا

حبس مودة الأدهم 4 أيام لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية

تصبح مميتة في هذه الحالة.. احذر كمامة الوقاية من كورونا

العالم يبحث عن اللقاح.. ترامب يعلن تطويره نهاية العام.. أوروبا تتوقع ظهوره العام المقبل.. وعلاج الفيروس يقترب من الظهور

كسر حظر التجول.. الداخلية الكويتية تتحرك ضد محافظ سابق

أخبار التوك شو.. معاناة الطبيب فاقد بصره بسبب كورونا.. سر هروب بوسي.. وإدوارد: غيرت طائفتي لهذا السبب

ناسفة للدهون.. شوربة لخسارة الوزن 4 كيلو في أسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مطرب شهير يطالب بإرسال رئيس وزراء بريطانيا إلى ووهان.. فيديو

بملابس سواريه.. سيرين عبد النور تتألق فى أحدث ظهور لها

مين أحلى.. شاهد أصالة وكندة علوش بدون مكياج