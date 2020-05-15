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أخبار العالم

تايلاند تسجل 7 إصابات جديدة بـ كورونا.. وقرار جديد بشأن تخفيف الإغلاق

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:44 ص
تايلاند تسجل 7 إصابات
تايلاند تسجل 7 إصابات جديدة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم الجمعة، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم المركز الحكومي، إن الحالات الجديدة لقادمين من باكستان وكانوا موضوعين في الحجر الصحي.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تايلاند إلى 3025 حالة إصابة منذ بدء تفشي فيروس كورونا في يناير.

ولم تسجل السلطات في تايلاندي أي وفيات جراء الفيروس، ليظل العدد الإجمالي للوفيات ثابتًا عند 56 حالة. 

وتعتزم تايلاند إعادة فتح الأسواق التجارية والمطاعم بعد غلقها على خلفية تفشي كورونا اعتبارا من الأحد المقبل، في إطار تخفيف الإغلاق.
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