تراجع محدود عن أمس.. إسبانيا تسجل 138 وفاة جديدة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الجمعة، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت وزارة الصحة الإسبانية، إنها سجلت 138 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 27459.





كما سجلت 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 230183.





وتراجعت الوفيات في إسبانيا بشكل محدود في الحصيلة اليومية، عن أمس، إذا سجلت 184 حالة وفاة.





وكانت الحكومة الإسبانية أمرت بالحجر الصحي لمدة أسبوعين لجميع المسافرين القادمين إلى البلاد اعتبارًا من 15 مايو في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن ساعدت إحدى عمليات الإغلاق الصارمة في أوروبا على إبطاء الوباء في إسبانيا.





وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أفادت بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم بلغ 302462.





فيما وصل عدد الإصابات جراء وباء "كوفيد-19" إلى 4 ملايين و443793 مصابا، فيما تعافى أكثر من مليون و588 ألف حالة.