الدهن ينسلت من اللحم... حكاية السلات كباب أبورماد فى رمضان

هنا في جنوب البحر الاحمر ، يحيا هؤلاء حياة طيبة وصحية في هذه المراعي بعيدًا عن مخاوفنا ووساوسنا وقلة حيلتنا أمام ما يحيط بنا من أزمات ومشاكل تواجهنا.. فقط كل ما يحتاجه هؤلاء من عالمنا الدقيق والتمر وحبوب البن الخضراء وقطع الزنجبيل، ومعهم بعد ذلك كل ما يمكنهم من الاستمرار بعيدًا بعيدًا في عالمهم الخاص الذى يتميز بطعام مميز خاصة فى رمضان ومن اشهر اكلاتهم فى رمضان "السلات".





يقول على دورا باحث بيئى من ابناء الجنوب "السلات" لحم الضأن والماعز المشوى على الأحجار، يتم طهيها عن طريق وضعها على أحجار البازلت بعد وضعها فى وسط الأخشاب والأعشاب المشتعلة بالنيران ويتم تقليبها لمدة ساعة ووضع البهرات المختلفة عليها وسميت "سلات" لأن حجر البازلت يعمل على سلت الدهون من اللحوم، وتشبه عملية السلات فى طهيها حد كبير طريقة طهى الكباب، وتجد أمام كل منزل موقد لإعداد السلات، ويبدأ الطهى قبيل المغرب بساعتين.





يضيف محمد زين من ابناء الجنوب ان اكلة السلات من اهم اكلات الجنوب وابناء الجنوب لاغنى لهم عن هذه الاكلة وكل منزل به موقد لهذه الاكلة وهى دائما مرتبطة بالمناسبات وأهم تلك المناسبات شهر رمضان.



