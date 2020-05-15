فستان بقشر السمك.. أروى تتألق في حلقة سوزان نجم الدين مع رامز مجنون رسمي
الجمعة 15/مايو/2020 - 08:44 م
شاركت الفنانة أروى متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة
جديدة، من أحدث جلسة تصوير لها.
وتألقت أروى فى الصورة
، بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا بسيطا وهادئا كشف عن أناقتها باللون البيج وبه قشر السمك وهو ما أعطاه لمعة بسيطة.
وانتعلت أروى حذاء صيفيا بسيطا باللون البيج ذا كعب عالٍ، وتزينت ببعض المجوهرات الجذابة التى منحتها إطلالة متكاملة. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أروى على خصلات شعرها الانسيابى منسدلة على كتفيها، واختارت "ماكياج" جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
ووقعت الفنانة سوزان نجم الدين
ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، مساء اليوم الجمعة.
وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي
»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.