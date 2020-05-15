فستان بقشر السمك.. أروى تتألق في حلقة سوزان نجم الدين مع رامز مجنون رسمي

وتألقت أروى فى الصورة

بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا بسيطا وهادئا كشف عن أناقتها باللون البيج وبه قشر السمك وهو ما أعطاه لمعة بسيطة.