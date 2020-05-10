غضب بوسي.. هستناك برا يا سقا.. فارس لا يقهر.. أبرز أحداث برنامج إغلب السقا اليوم

حلت المغنية "بوسي

" ضيفة ومنافسة للفنان "أحمد السقا"، في

برنامج "إغلب السقا"

، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، وتقديمه النجمة "رزان مغربي"،

في تمام السابعة مساءً، ويعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل، وشهدت حلقة اليوم الكثير من الموافق بين السقا و بوسي.