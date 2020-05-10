غضب بوسي.. هستناك برا يا سقا.. فارس لا يقهر.. أبرز أحداث برنامج إغلب السقا اليوم

حلت المغنية "بوسي" ضيفة ومنافسة للفنان "أحمد السقا"، في برنامج "إغلب السقا"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، وتقديمه النجمة "رزان مغربي"، في تمام السابعة مساءً، ويعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل، وشهدت حلقة اليوم الكثير من الموافق بين السقا و بوسي.
برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.
وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه رزان مغربي.
يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.
في حلقة اليوم.. المغنية بوسي ضيفة برنامج إغلب السقا
حلت المغنية "بوسي" ضيفًه على النجم أحمد السقا في برنامج "إغلب السقا"، بحلقة اليوم والتي تُعرض على قناة "ام بي سي مصر" في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.
في حلقة اليوم.. المغنية بوسي ضيفة برنامج إغلب السقا
حلت المغنية "بوسي" ضيفًه على النجم أحمد السقا في برنامج "إغلب السقا"، بحلقة اليوم والتي تُعرض على قناة "ام بي سي مصر" في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.
برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.
حلت المغنية بوسي، ضيفة على برنامج "إغلب السقا"، المذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، مساء اليوم السبت.
وبدأت الحلقة بـ مقدمة خاصة من "رزان مغربي" للمغنية "بوسي"، وقامت المغنية "بوسي" بأداء نداء "المسحراتي"، الذي يقوم به "سيد مكاوى"، وتابعت: يا سقا أصحي..رمضان كريم.
وبدأت الحلقة بـ مقدمة خاصة من "رزان مغربي" للمغنية "بوسي"، وقامت المغنية "بوسي" بأداء نداء "المسحراتي"، الذي يقوم به "سيد مكاوى"، وتابعت: يا سقا أصحي..رمضان كريم.
بوسي تفاجئ السقا وتفوز عليه فى فقرة عود الكبريت
حلت المغنية بوسي، ضيفة في برنامج "إغلب السقا" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد.
لا يقهر.. وهستناك برا.. السقا يفوز على بوسي في فقرة "إيه الأغنية".
وفي فقرات البرنامج ومسابقة «إية الأغنية» استطاع "السقا" تحقيق الفوز على بوسي.
ومع معرفة السقا بمعظم الأغاني علقت بوسي: "وبعدين بقي..كدا عيب في حقي يا سقا..اصبر عليا".
في اللحظات الأخيرة.. بوسي تفوز على السقا في فقرة لفي بينا يا دنيا
حلت المغنية بوسي، ضيفة في برنامج "إغلب السقا" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد.
وفي ثاني فقرات البرنامج ومسابقة «عود كبريت» استطاعت "بوسي" تحقيق الفوز على السقا.
السقا يفجر غضب بوسي في "تحدي الخضار والفاكهة"
السقا يفجر غضب بوسي في "تحدي الخضار والفاكهة"
وفي إحدى فقرات البرنامج والتي تشمل مسابقة «تحدى الخضار والفاكهة» استطاع "السقا" تحقيق الفوز على بوسي.
وعند فوز السقا علقت بوسي قائلة: "يادي النيلة بقي، هو انت بتبيع خضار من ورانا ولا أيه".
لا يقهر.. وهستناك برا.. السقا يفوز على بوسي في فقرة "إيه الأغنية".
وفي فقرات البرنامج ومسابقة «إية الأغنية» استطاع "السقا" تحقيق الفوز على بوسي.
ومع معرفة السقا بمعظم الأغاني علقت بوسي: "وبعدين بقي..كدا عيب في حقي يا سقا..اصبر عليا".
في اللحظات الأخيرة.. بوسي تفوز على السقا في فقرة لفي بينا يا دنيا
حلت المغنية بوسي، ضيفة في برنامج "إغلب السقا" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد، واستطاعت "بوسي" تحقيق الفوز على السقا، في لعبة "لفي بينا يا دنيا".
وعلقت بوسي:"أبوس أيد امك لف..أبوس أيدك لف"، وتابعت بوسي استفزاز السقا مع استمرار خسارته إمامها.
السقا يفوز على بوسي في حلقة اليوم من برنامج "اغلب السقا"
حلت المغنية بوسي، اليوم ضيفا على برنامج "اغلب السقا" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، واستطاع "السقا" تحقيق الفوز ، في آخر لعبة وهي "الكنزات".
السقا يفوز على بوسي في حلقة اليوم من برنامج "اغلب السقا"
حلت المغنية بوسي، اليوم ضيفا على برنامج "اغلب السقا" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، واستطاع "السقا" تحقيق الفوز ، في آخر لعبة وهي "الكنزات".
وتابعت بوسي :" ايدي وجعتني، معقبة :"مبتعملش..يلهوي إيدي وجعتني".