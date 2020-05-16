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فن

أحمد عيد عن مشادته مع إدوارد أثناء تصوير فيلم "أنا مش معاهم": مش فاكر

السبت 16/مايو/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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محمد هاني
علق الفنان أحمد عيد على تصريحات الفنان إدوارد بخصوص خلافهما سويًا والتي قالها في برنامج "شيخ الحارة" مع إيناس الدغيدي عبر قناة "القاهرة والناس"  

وصرح أحمد خلال الحلقة أنه مرت سنوات عديدة على الفيلم والطبيعي انة لا يتذكر الموقف الذي رواه إدوارد

مضيفًا أنه ربما يعترض على بعض الجمل حتى إذا كانت جيدة لكن من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي على الدراما والشخصية.

واعتذر عيد لإدوارد قائلًا أحنا في النهاية زملاء عمل

وكان إدوارد كشف عن كواليس مشادة جمعته بالفنان أحمد عيد أثناء تصوير فيلم "أنا مش معاهم" سنة 2007، حين وقف عيد في الاستوديو ووبخ إدوارد وطلب منه عدم ارتجال إيفيهات في المشاهد التي تجمعه به كبطل للفيلم.

أوضح إدوارد مزيد من التفاصيل عن الواقعة قائلا إنه كان في بداياته كممثل واعترض أحمد عيد على ارتجاله لجملة في مشهد وطلب منه الالتزام بنص الفيلم رغم أن جميع المتواجدين في الاستوديو ضحكوا بسببها، مرجحًا أن يكون ذلك نتيجة لحرصه على خروج الفيلم مثل نصه المكتوب لأنه صاحب فكرته.
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