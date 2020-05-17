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برلمان

لمواجهة كورونا.. مجلس النواب يبحث تعديل قانون الأمراض المعدية

الأحد 17/مايو/2020 - 08:03 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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ماجدة بدوى
يستأنف مجلس النواب رئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، جلساته العامة والتى تتضمن أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين منها مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية والمكون من 7 مواد .

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف.


تشمل هذه الأهداف: تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.
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