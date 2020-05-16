انتشال جثة شاب غرق في مياه البحر الصغير بالمنصورة

تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالدقهلية، اليوم السبت من انتشال جثمان شاب غريق من مياه البحر الصغير بالمنصورة.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من بعض الاهالى بوجود جثه طافية بمياه البحر الصغير ما بين كوبري جديله وكوبري مقابر جديلة.





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وانتقل ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهرى الى مكان البلاغ تم انتشال الجثة وتبين انها لشاب يدعي كريم حمدي قدور 18 عاما ومقيم بمنطقة جديلة بالمنصورة وبالفحص تبين انه كان يقوم بالاستحمام فجرفه التيار مما ادى الى غرقه.



