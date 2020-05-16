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حوادث

انتشال جثة شاب غرق في مياه البحر الصغير بالمنصورة

السبت 16/مايو/2020 - 12:04 م
صورة الشاب الغريق
صورة الشاب الغريق
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همت الحسينى
تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالدقهلية، اليوم السبت من انتشال جثمان شاب غريق من مياه  البحر الصغير بالمنصورة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من بعض الاهالى بوجود جثه طافية بمياه البحر الصغير ما بين كوبري جديله وكوبري مقابر جديلة.

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وانتقل ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهرى الى مكان البلاغ تم انتشال الجثة وتبين انها لشاب يدعي كريم حمدي قدور 18 عاما ومقيم بمنطقة جديلة بالمنصورة وبالفحص تبين انه كان يقوم بالاستحمام فجرفه التيار مما ادى الى غرقه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بتسليم الجثه لذويه وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية .
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