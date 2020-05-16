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رياضة

6-1.. ثلاثة مشاهد لا تنسى في ذكرى فوز الأهلى على الزمالك

السبت 16/مايو/2020 - 02:34 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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عبدالله هشام
تحتفل اليوم جماهير النادي الاهلي بذكري المباراة التاريخية امام الزمالك والتى انتهت لصالح الأحمر بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعت الفريقين بالدور الثاني من بطولة الدورى موسم 2001-2002.

جماهير النادي الأهلي لا تنسي وقائع هذه المباراة صاحبة أكبر نتيجة فوز علي مدار تاريخ مواجهات القطبين حيث مازال يعلق بالاذهان اشهر تعليق حينما قال مدحت شلبي معلق المباراة بيبيو وبشير بيبو والجون في كل هدف يسجله خالد بيبو نجم الأهلي في شباك الزمالك.


بدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم عصام الحضري – وائل جمعة – هادي خشبة – شادي محمد – حسام غالي – إبراهيم سعيد – جيلبرتو – سيد عبدالحفيظ – رضا شحاتة – خالد بيبو – أحمد بلال. 

بينما لعب الزمالك المباراة بتشكيل محمد عبدالمنصف – بشير التابعي - طارق السيد – رضا سيكا – إبراهيم حسن – تامر عبدالحميد – محمد أبو العلا – حازم إمام – محمد عبدالواحد – جمال حمزة – حسام حسن.

المنافسة علي لقب الدورى في ذلك العام كانت استثنائية حيث دخل الاسماعيلي صراع الحصول علي اللقب بعد سلسلة النتائج السلبية للزمالك في الدور الثاني لينجح الدراويش في تحقيق اللقب في النهاية برصيد 66 نقطة وجاء الاهلي في المركز الثاني برصيد 64 نقطة والزمالك في المركز الثالث برصيد 53 نقطة . 

أحرز خالد بيبو أربعة أهداف حتى سُمي خالد الهداف، وكل من إبراهيم سعيد ورضا شحاتة هدفا واحدا، أما هدف الزمالك فأحرزه حسام حسن وتمت اقالة الالمانى اوتوفيستر مدرب الزمالك عقب المباراة . 

ونعرض لكم 3 مشاهد من مباراة الـ 6-1 

المشهد الاول 
صدارة الزمالك في الدور الاول لجدول ترتيب الدورى المصري ودخل فريق الاسماعيلي المنافسه مع الاهلي في الدور الثاني بعد سقوط الابيض الكبير وتوج الدراويش باللقب .

المشهد الثاني 
سيداتى انساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الهدف الاول للنادي الاهلي رضا شحاته كلمات المعلق الشهير مدحت شلبي علي اول اهداف النادي الاهلي بالمباراة في الدقيقة الرابعة حيث كان يواجه فريق الاعداد مشكلة في صوت المعلق والذي تم تعديله بعد الهدف الاول بثواني.

المشهد الثالث 
بيبيو وبشير بيبو وبشير بيبو والجون تعليق مدحت شلبي علي جميع اهداف خالد بيبو حيث نجح في تسجيل اربعة اهداف بعد مراوغة بشير التابعي مدافع الزمالك.  
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