رئيس الإسماعيلي يكشف حقيقة انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

كشف المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، حقيقة توقيع باهر المحمدي لاعب الدروايش على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي.





وقال إبراهيم عثمان في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي: "لا صحة لما تردد حول نية النادي في التفريط في خدمات باهر المحمدي أو الثنائي الشاب محمد صادق وعبدالرحمن مجدي أو أي لاعب من القوام الأساسي للفريق".





وأضاف: "معظم اللاعبين من القوام الأساسي للفريق تم تجديد عقودهم لفترة طويلة، رغبة من النادي في تحقيق أقصى استفادة من جهودهم، كما يرفض النادي أى إغراءات لبيع للاستغناء عن أي لاعب من القوام الأساسي".





وتابع: "سيتم السماح لأي لاعب بخوض الاحتراف الخارجي، شريطة تحقيق بطولة غائبة عن النادي الإسماعيلي منذ سنوات طويلة".





يذكر أن النشاط الكروي في مصر متوقف حاليا، بقرار من اتحاد الكرة، حتى نهاية مايو الجاري، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.