AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

15 مليون جنيه .. تفاصيل عرض الزمالك لضم باهر المحمدي

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:21 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تحديد مسئولي النادي القيمة المالية التي سيحصل عليها باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي حال موافقته على الانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن الزمالك يسعي لإغراء باهر المحمدي ماليًا بتحديد 15 مليون جنيه يحصل عليهم في الموسم الواحد مع القلعة البيضاء حال عودته إلى صفوف الأخير في الميركاتو الصيفي.


يأتي هذا في ظل حصول باهر المحمدي على مليون جنيه فقط في الموسم من الإسماعيلي.

وأشار المصدر إلى أن مسئولي الزمالك سوف يميزون  باهر المحمدي ببعض الأمور الأخرى مثل قيمة 75% من عقده كاش حال الحصول على توقيعه بالإضافة إلى حصوله على نسبة 100% من عقده بدون وضع نسبة المشاركة التي تتمثل في 25%.


جدير بالذكر ان  باهر المحمدي أكد  في وقت سابق لمسئولي النادي الأبيض أن الأولوية لديه تتمثل في خروجه للاحتراف الخارجي، أو انتقال إلى صفوف الأهلي، الذي يرغب هو الآخر في الحصول على خدماته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتعويض رحيل فتحى.. تعرف على موقف باهر المحمدى القانونى مع الإسماعيلى

الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف نجم الإسماعيلي

صبري المنياوي: باهر المحمدي لن يلعب في مصر سوى للإسماعيلي ..فيديو

باهر المحمدي يوجه صفعة لـ الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

أخبار الرياضة.. باهر المحمدي يضحي بالزمالك مقابل الأهلي.. عرض أوروبي مغر لـ رمضان صبحي

هل ينتقل باهر المحمدي لـ الأهلي عبر بوابة الإمارات؟

ترشيحاتنا

تداول فيديو لـ أحمد فلوكس أثناء الاعتداء على فرد أمن

أول فرحتى.. ابنة الحضرى الكبرى تثير الجدل مع والدها فى عيد ميلادها

تعليق مؤثر من المنتج تامر مرسي على الشهيد رامي حسنين

شاهد.. مطرب شهير يطالب بإرسال رئيس وزراء بريطانيا إلى ووهان.. فيديو

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في سلطنة عمان إلى 19 حالة

أول دولة أوروبية تعلن انتصارها على فيروس كورونا

AdvertisementS

أخبار الرياضة .. طلب غريب من خالد الغندور للأهلاوية .. كواليس إقالة صبري المنياوي من الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي

15 مليون جنيه .. تفاصيل عرض الزمالك لضم باهر المحمدي

شطة يكشف مصير شكوى الزمالك للفيفا بشأن نادي القرن ويرد على مجاملة الأهلي

تركي آل الشيخ يعلن مسامحته كل من أساءوا إليه.. شاهد

بعد إقالة صبري المنياوي دون أسباب.. اتجاه في الإسماعيلي لإقالة المدير الفني

التوأم يوكلان محاميا للرد على دعوى رئيس المصري ضدهما

الزمالك يفتح خط المفاوضات لضم أحمد توفيق

الزمالك يتخذ خطوات رسمية بشأن قضية نادي القرن.. وسر اختيار الوقت الحالي.. فيديو

«صدى البلد» يكشف كواليس إقالة صبري المنياوي من الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي

إيناسيو يتحدث عن فترة قيادته للزمالك ويكشف عن أفضل اللاعبين.. فيديو

إسماعيل يوسف:جلسة قرآن غيرت مسار الزمالك فى الكونفيدرالية..ووارد رحيل مصطفى محمد .. فيديو

أحمد جلال: سنستعين بآراء خبراء قانون لبحث قضية نادي القرن وأحقية الزمالك فيها..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها

سعر ومواصفات bmw 218 gran coupe جران كوبيه 2020 في مصر .. صور

تقرير مفصل عن هوندا سيتي honda city 2020.. صور