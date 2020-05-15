15 مليون جنيه .. تفاصيل عرض الزمالك لضم باهر المحمدي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تحديد مسئولي النادي القيمة المالية التي سيحصل عليها باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي حال موافقته على الانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.
وأضاف المصدر أن الزمالك يسعي لإغراء باهر المحمدي ماليًا بتحديد 15 مليون جنيه يحصل عليهم في الموسم الواحد مع القلعة البيضاء حال عودته إلى صفوف الأخير في الميركاتو الصيفي.
يأتي هذا في ظل حصول باهر المحمدي على مليون جنيه فقط في الموسم من الإسماعيلي.
وأشار المصدر إلى أن مسئولي الزمالك سوف يميزون باهر المحمدي ببعض الأمور الأخرى مثل قيمة 75% من عقده كاش حال الحصول على توقيعه بالإضافة إلى حصوله على نسبة 100% من عقده بدون وضع نسبة المشاركة التي تتمثل في 25%.
جدير بالذكر ان باهر المحمدي أكد في وقت سابق لمسئولي النادي الأبيض أن الأولوية لديه تتمثل في خروجه للاحتراف الخارجي، أو انتقال إلى صفوف الأهلي، الذي يرغب هو الآخر في الحصول على خدماته.