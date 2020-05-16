وفاة الشاعر نبيل خلف عن 72 عاما

توفي ظهر اليوم، السبت، الشاعر الكبير نبيل خلف عن عمر ناهز 72 عاما.





ونعى الموزع الموسيقي عادل عايش، الشاعر الراحل، عبر حسابه على "فيس بوك " قائلا: "البقاء لله إنا لله وإنا اليه راجعون الكاتب والشاعر دكتور نبيل خلف في ذمة الله.. ربنا يشهد إنك كنت من أرجل وأكرم الناس اللي شفتهم. وانك عمرك مارديت إنسان عن أي طلب الله يرحمك".





يذكر أن نبيل خلف مؤلف وشاعر مصرى من مواليد 1947، حصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة عام 1969.





وكتب خلف العديد من كلمات الأغانى للعديد من نجوم الساحة الفنية فى مصر والعالم العربى، منهم المطرب اللبنانى وائل جسار الذى تعاون معه فى اﻷلبوم الدينى "فى حضرة المحبوب"، والذى لاقى نجاحا كبيرا لدى الجمهور العربى، وكتب عدة مسرحيات درامية أيضا منها مسرحيته الشعرية "ثورة الشطرنج".



