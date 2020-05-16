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تعليم

تعليم كفر الشيخ: غرفة عمليات لمتابعة تسليم المشروعات البحثية.. صور

السبت 16/مايو/2020 - 03:22 م
تعليم كفر الشيخ
تعليم كفر الشيخ
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محمود زيدان
تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، استقبال المدارس للطلاب وأولياء أمورهم، لتسليم صفوف النقل والشهادة الإعدادية للأبحاث والتى تم مد فترة استلامها إلى يوم الاثنين المقبل، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازاية.
 
وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات تتابع الموقف أولًا بأول من خلال غرف العمليات المنعقدة بديوان المديرية والإدارات التعليمية الـ 13، والعمل على تقديم جميع التيسيرات للطلاب فى حال تلقى أية شكاوى أو مشكلات فنية.

كما تتابع أيضا الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أثناء تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، مؤكدة تنفيذ الجدول الزمني للاستلام الذي حددته وزارة التربية والتعليم، حتى لا يحدث أي تزاحم من الطلاب أو أولياء الأمور الذين تعذر عليهم التسليم الإلكتروني.

وأثنت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على التزام العاملين بالمدارس والطلاب وأولياء الأمور بالكمامات والجونتيات والإجراءات الاحترازية والوقائية، وأسلوب تسليم الأبحاث إلكترونيا أو ورقيًا.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها كلفت جميع قيادات المديرية والإدارات التعليمية الـ 13، ومديري المراحل والموجهين بمتابعة جميع المدارس، وحل أي مشكلة أثناء تسليم المشروعات البحثية.

وشددت على تنفيذ تعليمات الوزارة تمامًا من حيث عدم ربط تسليم المشروعات البحثية بالمصروفات الدراسية، وأنه سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المدارس المخالفة.

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تعليم كفر الشيخ: غرفة عمليات لمتابعة تسليم المشروعات البحثية.. صور
تعليم كفر الشيخ: غرفة عمليات لمتابعة تسليم المشروعات البحثية.. صور
تعليم كفر الشيخ: غرفة عمليات لمتابعة تسليم المشروعات البحثية.. صور
تعليم كفر الشيخ: غرفة عمليات لمتابعة تسليم المشروعات البحثية.. صور
تعليم كفر الشيخ: غرفة عمليات لمتابعة تسليم المشروعات البحثية.. صور
تعليم كفر الشيخ: غرفة عمليات لمتابعة تسليم المشروعات البحثية.. صور
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