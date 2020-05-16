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رياضة

ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بروسيا دورتموند على شالكة

السبت 16/مايو/2020 - 07:15 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق بروسيا دورتموند فوزًا كبيرًا على ضيفه شالكة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "سيجنال بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني"البوندسليجا".

كان نادي بروسيا دورتموند المسيطر على أحداث الشوط الأول بالكامل، حتى تمكن عن طريقه لاعبه المتألق النرويجي إيرلينج هالاند من تسجيل أول أهداف الدوري الألماني بعد العودة في الدقيقة 29 بعد تلقيه عرضية رائعة من ثورجان هازارد من الجانب الأيمن، ليحتفل اللاعب بعيدًا عن زملائه .

وفي الدقيقة 44 ، سجل البرتغالي رافاييل جيريرو الهدف الثاني لأسود الفستيفال بعد خطأ من حارس شالكة في إبعاد الكرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم بروسيا دورتموند بهدفين نظيفين.

وجاء الهدف الثالث فى الدقيقة 49 من  هجمة مرتدة سريعة من لاعبي بوروسيا دورتموند استغلال للتقدم الهجومي الكبير للاعبي شالكة استغله جوليان براندات بانطلاقة سريعة أتبعها بتمريرة بينية لزميله ثورجان هازارا على حدود منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.

وجاء رابع الأهداف مع حلول الدقيقة 64، من هجمة منظمة من لاعبي بوروسيا دورتموند بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها إيرلينج هولاند بتمريرة بينية رائعة لزميله رافائيل جيريرو المنطلق خلف مدافعي شالكة داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وحرص هالاند على الاحتفال بهدفه الذي احرزه في شباك شالكه في الدقيقة 29، بالرقص وحيدًا، دون مصافحة أو معانقة زملائه، كإجراء احترازي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء ترتيب الدوري الألماني عقب نهاية المباراة كالاتي:
ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بروسيا دورتموند على شالكة
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