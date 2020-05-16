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أخبار البلد

الكنيسة الكاثوليكية تنفذ مبادرة "مع بعض هنعدي الأزمة" للتوعية بفيروس كورونا بأسيوط

السبت 16/مايو/2020 - 10:21 م
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
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سامح سلام

أعلن الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر تنفيذ مبادرة "مع بعض هنعدي الأزمة " لدعم 160 أسرة من أسر الأطفال بمدارس صدفا للتصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين مكتب التنمية الايبارشي بمحافظة أسيوط ومديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بصدفا.

قال المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية – في تصريح له اليوم – إنه تم تنفيذ المبادرة عن طريق فريق والمتطوعين وعقد العديد من جلسات التوعية للأسر في مناطق "صدفا – الدوير – أولاد الياس – كوم اسفحت".

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أضاف أن الهدف من المبادرة هو التأكيد على أهمية الممارسات الصحية اليومية التي يجب إتباعها لمواجهة فيروس كورونا من خلال كروت مطبوع عليها الرسائل بجانب تقديم حقيبة لكل أسرة تحتوي على مجموعة من مواد التعقيم والمطهرات (لتر كحول 70% - 16 لتر كلور – صابون – ماسكات – قفازات) مع التأكيد على طريقة استخدام كل نوع.

وأشار الأنبا باخوم إلى أن هذه المبادرة ليست الأولي لمكتب التنمية الايبارشي للتصدي لفيروس كوفيد -19 ، حيث تم تعقيم مدارس صدفا التعليمية من قبل الفريق والمتطوعين يوم 7 مايو الجاري قبل ميعاد تسليم أبحاث الطلاب، وذلك من خلال مبادرة "من حقي أتعلم " التي أطلقها المكتب في وقت سابق .

كانت الكنيسة الكاثوليكية في مصر قد شاركت في يوم الصلاة من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن كل العالم من خلال الدعوة التى تبنها قداسة بابا الفاتيكان وفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وشارك فيها العديد من الكنائس والمؤسسات في مختلف بلدان العالم.

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