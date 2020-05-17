رئيس الوطنية للطرق: الرئيس زار بوابة السويس وتابع إجراءات مرور السيارات.. فيديو

قال اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار بوابة طريق السويس أمس ليتابع بنفسه الإجراءات التي تتم في البوابة.





وأضاف اللواء مجدي أنور خلال مداخلة هاتفية في برنامج "علي مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد" الفضائية أن الزيارة كانت مفاجئة ولم يتم إخبارنا بها مسبقا.





وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالنزول وسط السيارات في بوابة السويس وسأل عن سبب تكدس السيارات.





وأوضح أنه عندما تم إخبار الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كل اتجاه في بوابة السويس مكون من 14 حارة للسيارات قال "ما نزود الحواري ل 25 حارة.. احنا بنبي نهضة مصر".





وأشار إلى أنه بالفعل قمنا بتزويد 4 حارات في كل اتجاه خلال 24 ساعة فقط وتم رصفهم وتجهيزهم أمام السيارات.