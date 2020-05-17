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اقتصاد

أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات تتراجع 21.8% خلال 10 أشهر

الأحد 17/مايو/2020 - 01:58 م
تداول الحاويات
تداول الحاويات
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علياء فوزى
كشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن تراجع صافي ربح الشركة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 21.8% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، الأحد، أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.17 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية أبريل 2020، مقابل 1.5 مليار جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وسجلت الشركة مبيعات حتى أبريل 2020 بلغت 2.04 مليار جنيه، مقابل 2.34 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 1.04 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية مارس2020، مقابل 1.35 مليار جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكانت الموازنة التقديرية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لعام 2020-2021، اقترحت أرباحًا بقيمة 1.558 مليار جنيه، مقابل مستهدف بقيمة 1.8 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
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