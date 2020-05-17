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أخبار البلد

أطباء القاهرة: إصابة 21 من الأطقم الطبية بـ كورونا في مستشفى منشية البكري

الأحد 17/مايو/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكد الدكتور محمد مقبل، أمين عام مساعد نقابة أطباء القاهرة، أن مستشفى منشية البكرى بالقاهرة، شهدت الاشتباه فى إصابة طبيبة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضى، ثم بدأت تظهر الأعراض على عدة أفراد، حتى وصل عدد الإصابات إلى 21 حالة يوم الخميس الماضى، ومن بينهم أفراد يتعامل معهم كافة الطاقم الطبى للمستشفى.


وقال إنه رغم ذلك فوجئ الأطباء بصدور قرار يوم الخميس بتحويلها إلى مستشفى عزل، دون الإعداد لذلك.


وأضاف الأمين العام، أن أطباء منشية البكرى يطالبون بإجراء مسحات لهم، للحفاظ على الفريق الطبى، وعدم تحولهم إلى مصدر للعدوى، كما صدر قرار "غريب" من وزارة الصحة تضمن عدم إجراء مسحات PCR للأطباء المخالطين لحالات الإصابة.


وأوضح مقبل، أن ذلك يخلق بؤرا مصابة بفيروس كورونا داخل المستشفيات، لذا لابد من التراجع عن القرار، وإجراء المسحات لكافة الأطباء المخالطين، وتوفير مستلزمات الحماية لهم.


وأشار إلى أن عددا من الفرق الطبية بعدة مستشفيات، منها، المطرية، الساحل، أحمد ماهر، زهراء الجامعى، عين شمس، منشية البكرى، أصبح من بينهم إصابات فعلية بالفيروس، مما يتطلب تخصيص مستشفى للفرق الطبية، خاصة فى القاهرة، نظرا لتزايد عدد الإصابات فيما بينهم خلال الفترة الماضية.
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