وزير التعليم: حالة واحدة تتيح للطلاب تأجيل امتحانهم لـ الدور الثانى بالدرجة الفعلية.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم ، إنه لا بد من ارتداء الطلاب للكمامة الطبية بطريقة صحيحة وتعقيم اليدين داخل اللجان، لافتا إلى أنه فى حالة اكتشاف وجود درجة حرارة مرتفعة لدى أحد الطلاب يتم طلب سيارة إسعاف ونقله للمستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك يثبت فى محضر باللجنة.

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وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، المنعقد منذ قليل، أنه سيتم تأجيل الأمتحان للطلاب بالدور الثانى بالدرجة الفعلية فى حالة وجود لجنة سير للامتحان فى نطاق حجر صحى فى أى منطقة فى مصر، والسماح بدخول الدور الثانى بالدرجة الفعلية فى حال ثبوت عدم سلامته الصحية بناءً على التقرير الطبى.











وأضاف الدكتور طارق شوقى أنه فى حالة الاشتباه في إصابة أحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة، يعرض الأمر على المسئول الصحى لتحديد خروج الطالب من بقائه وفقا للتقرير الطبى، وفى حالة الخروج ينقل بسيارة الإسعاف.

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