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تعليم

التعليم: عقد امتحانات الثانوية العامة ورقيا لمن قرر تأجيلها للعام القادم

الأحد 17/مايو/2020 - 03:29 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســــمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سوف تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2020 يوم الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٠، وسيتم الإعلان عن جدول الامتحانات قريبًا.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيانها المنشور على الصفحة: "يمكن لأي طالب في الثانوية العامة أن يختار بين حضور الامتحان هذا العام، أو التأجيل للعام القادم على أن يعامل كأنها أول محاولة، مع العلم أن الامتحان سيكون ورقيًا في حالة التأجيل".




وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين سيخوضون امتحانات الثانوية العامة هذا العام 653 ألف طالب وطالبة، في 56 ألفا من اللجان الفرعية.


وقال وزير التربية والتعليم: "نحن مهتمون بتعقيم وتأمين اللجان، وتوفير الكواشف الحرارية، والكمامات والمطهرات".


وعن خطة تأمين اللجان من كورونا، قال وزير التربية والتعليم: "قررنا تقليل أعداد الطلاب في اللجنة لـ 14 طالبًا، فتحنا مقرات زيادة لتقدير الدرجات، وعدد اللجان تضاعف".


وأعلن وزير التربية والتعليم، أن موعد بدء زمن امتحان الثانوية العامة هذا العام 10 صباحًا بدلًا من 9 صباحًا، مُشددًا على ضرورة أن يحضر الطلاب إلى لجانهم من 8:30 صباحًا.


وقال وزير التربية والتعليم إن أي طالب سوف يتأخر عن الحضور للجنة عن 9 صباحًا سيعتبر غائبًا، مشيرًا إلى أنه لابد من أن يكون هناك وقت كافٍ لعمل طابور متباعد للطلاب، وتكون فيه المسافة بين الطالب والآخر  2 متر لدخول اللجنة، ثم يتم عمل مسح حراري وتعقيم وارتداء لمعدات التأمين الشخصية الاحترازية قبل الدخول للجان.


وأضاف: "سيتم التحرك للأدوار الساعة 8:30 بلوحات إرشادية، ولو اكتشفنا أن الحرارة عالية سننقل الطالب بسيارة إسعاف وسيتم إثبات ذلك في محضر باللجنة، وسيتم تأجيل امتحان الطالب للدور الثاني بالدرجة الفعلية".


ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه في حالة حدوث اشتباه أثناء حضوره في اللجنة، سيقوم المسئول الصحي بالكشف عليه ولو احتاج نقله للمستشفى سيتم إثبات ذلك والسماح بدخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية.


وأشار إلى أنه من حق اي طالب يؤجل الامتحان بسبب وجوده في حجر صحي أو إصابة وسيدخل الدور الثاني.


وقال وزير التربية والتعليم: "بعد إجراءات التعقيم اللي قامت بها الدولة، يمكن للطالب الذي ما زال يتخوف من خوض الامتحانات في ظروف كورونا، أن يؤجل امتحاناته للعام الدراسي القادم، على أن يعامل الطالب على أنها أول محاولة له".


وأوضح أنه بالنسبة لمدارس المتفوقين فستخضع لكل إجراءات الثانوية العامة بنفس الإجراءات.


أما بشأن التشعيب للطلاب الذين سيصعدون للصف الثالث الثانوي العام الدراسي القادم، فسيظل النظام كما هو تقديرا للظروف، وبالتالي سيتاح للطلاب التشعيب بنفس الطريقة المعتادة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي دون تغيير.
التعليم: عقد امتحانات الثانوية العامة ورقيا لمن قرر تأجيلها للعام القادم
التعليم: عقد امتحانات الثانوية العامة ورقيا لمن قرر تأجيلها للعام القادم
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