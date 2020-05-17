الأعلى للإعلام يرصد ١٢٧ ملاحظة على مسلسلات رمضان فى الأسبوع الثالث

رصدت اللجنة الفنية المخصصة لرصد الشاشات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 127 ملاحظة على 25 مسلسلا خلال عرضها في الأسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك.

وذكر التقرير الذى حصلت صدى البلد على نسخة منه أن الملاحظات ، الألفاظ السوقية والتهكم والسخرية ومشاهد العنف والتدخين ومشاهد توظيف الدين توظيفا سلبيا وتشويه صورة المرأة.

و احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات ب40 ملاحظة تليها الألفاظ السوقية 35 ملاحظة ثم مشاهد شرب الخمر 14 ملاحظة وتشويه المراة 12 ملاحظة والعنف 6 مشاهد.

و خلت المسلسلات في الأسبوع الثالث من أية مشاهد للحض على الكراهية أو السب والقذف.

كما رصد التقرير انخفاضا كبيرا في المشاهد التي تضمنت ألفاظا نابية ومتدنية وتعاطي المخدرات والإيحاءات الجنسية مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني.