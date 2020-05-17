الكنيسة الأسقفية تنعى القس سعيد إبراهيم رئيس مجمع الإيمان

نعى المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي رحيل الدكتور سعيد إبراهيم رئيس مجمع الإيمان وراعى كنيسة الإيمان بميدان فكتوريا بمنطقة شبرا، التابعة للكنيسة الإنجيلية في مصر.

وقال المطران منير حنا في برقية العزاء، "بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أساقفة وقساوسة وشعب إبراشية الكنيسة االاسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، أقدم خالص التعازى لكنيسة الإيمان وكل أحبائه وتلاميذه وأسرة الدكتورالقس سعيد إبراهيم رئيس مجمع الإيمان، وراعى كنيسة الإيمان بميدان فكتوريا، والذى انتقل اليوم إلى جوار سيده بعد أن خدم خدمة جليلة وطويلة".

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وأعلنت الطائفة الإنجيلية في مصر اليوم الأحد رحيل الدكتور القس سعيد إبراهيم، رئيس مجمع الإيمان، أحد المذاهب الإنجيلية في مصر.

ونعت الطائفة الإنجيلية، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي ، بمزيد من الحزنِ والأسى، رحيل الدكتور القس سعيد إبراهيم ، رئيس مجمع الإيمان، وراعي كنيسة الإيمان بميدان فيكتوريا بمنطقة شبرا، الذي انتقل اليوم الأحد.

ولد القس سعيد إبراهيم في 20 أغسطس 1942، في مركز المنشأة بمحافظة سوهاج ، وتخرج من كلية اللاهوت عام 1962، وهو حاصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة، وحصل القس الراحل على درجة الدكتوراه الفخرية من إحدى الجامعات الأمريكية، وأسس أكثر من 60 كنيسة، كما أسس جبل الصلاة في وادي النطرون عام 2002، كما أسس كلية اللاهوت التابعة للمجمع عام 1999.