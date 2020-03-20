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أخبار البلد

الكنيسة الإنجيلية المشيخية تعلق كافة أنشطتها وتعلن الصوم لمدة 3 أيام في مواجهة كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:12 م
صدى البلد
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سامح سلام

أعلنت الكنيسة الإنجيلية المشيخية في مصر التابعة لسنودس النيل الإنجيلي إيقاف كافة الاجتماعات العامة بما فيها "الأحد والجمعة" على مستوى مجامع السنودس والمؤسسات السنودسية.


وذكر بيان صادر اليوم ع الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر إنه استشعارا للخطر الذى يهدد البلاد وتجاوبا مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة وتماشيا مع قرارات الطائفة الإنجيلية بمصر، قرر سنودس النيل الإنجيلي المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر من خلال لجنته التنفيذية وقف جميع الاجتماعات العامة.


وتابع قائلا، إن قرار وقع جميع الاجتماعات العامة يتضمن كذلك أيام "الأحد والجمعة" وكافة الاجتماعات الفرعية والأنشطة واللجان الإدارية في كل الكنائس المحلية على مستوى مجامع السنودس والمؤسسات السنودسية والمبنى الإداري للسنودس بالأزبكية.


كما أكد البيان تعليق كافة الأعمال الإدارية وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى 31 مارس الجاري، ويهيب السنودس بالجميع الالتزام بكافة القرارات التى تصدرها الدولة.


 وطالب السنودس القيام بالتوعية اللازمة لسلامة وأمن المواطنين وندعو الشعب الإنجيلي داخل البلاد وخارجها إلى تكريس صوم انقطاعي أيام 22 و23 و24 مارس ورفع الصلوات الشخصية والعائلية من أجل بلادنا وكنائسنا وعائلاتنا، ونصلى أن يحفظ الرب بلادنا وكل البشرية من هذا الوباء الخطير.  

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